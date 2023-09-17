جثة طائرة تثير الرعب في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص أسفل عقار بحي الشرابية شمال القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في ظروف غامضة.

بتوجيهات مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء عمرو إبراهيم انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة رئيس مباحث القسم تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

عثر على جثة "محمد.ت." يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من علو. ويفحص رجال المباحث ملابسات الواقعة بسماع أقوال شهود عيان وأسرة المتوفى لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق تمهيدًا للتصريح بالدفن.