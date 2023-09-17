شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلا مدارس بفيصل عقب افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل بالجيزة عقب افتتاحه حيث يتضمن المعرض كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية أيضا السلع الغذائية التى تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد على توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب"، كما وجه الوزير بمد المعارض بالمحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المستلزمات طوال فترة المعارض، حيث تشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعارض طوال فترة إقامتها ومدها بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس.