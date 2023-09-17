شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تطرح سلعا غذائية ولحوما بمعرض أهلا مدارس فى فيصل بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعرض " أهلا مدارس " بشارع فيصل الرئيسي بمحافظة الجيزة بجانب توفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والأحذية والملابس، حيث يتم طرح ويتم طرح المكرونة 400جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتي 400جم بـ 8 جنيهات سكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها وأرز مستورد بـ20 جنيها وزيت الخليط 800 مل بـ40 جنيها وأرز محلى 1 كجم بـ22 وشاي 250جم بـ44 جنيها ودقيق 1 كجم بـ18 جنيها وسمنة 650 جم بـ42 جنيها وسمنة 700جم بـ48 جنيها وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه .

كما يتم طرح زيت ذرة 800 مل بـ70 جنيها وزيت عباد 800 مل بـ59 جنيها ولحوم مجمدة مكعبات 500 جم برازيلي بـ85 جنيها ولحوم مفروم 500 جم برازيلي بـ85 جنيها ودجاج مجمد 1 كجم برازيلي بـ85 جنيها

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم الاحد معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل بالجيزة.

وتستهدف معارض "أهلا مدارس" توفير كل المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة أيضًا توفير ملابس "اليونيفورم" حيث يشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس، إضافة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة معارض أهلاً، مدارس طوال فترة إقامتها ومدها بكل المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس للطلاب وتوفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكل مستلزمات الغذائية