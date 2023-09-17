شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء خلال افتتاح "أهلا مدارس" بفيصل: مستمرون فى تحفيز المنتج الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، معرض "أهلاً مدارس 2023"، المقام فى منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد الغرف التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن افتتاح هذا المعرض يأتى ضمن خطة الدولة للتوسع فى إقامة تلك المعارض بمختلف المحافظات والمناطق، قبل بدء العام الدراسى، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين معتبراً أن هذه المعارض نموذج مهم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن.

وقام رئيس الوزراء بجولة شملت عدداً من أجنحة المعرض، وأماكن عرض المنتجات المتنوعة، وتعرف من خلال حديثه مع العارضين على جودة المنتجات وأسعارها، ونسب المكون المحلى بها، حيث شدد على استمرار تحفيز الدولة للمنتج الوطنى وتقديم أوجه الدعم له كى يتوافر بجودة منافسة وسعر مناسب.

وخلال الجولة، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا المعرض بمنطقة فيصل، هو أحد خمسة معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلاً مدارس 2023" وذلك خلال الفترة من ١٧ سبتمبر حتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣، تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، ومول أكتوبر، وفيصل، لافتاً إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.

وأضاف الوزير أن معرض "أهلاً مدارس ٢٠٢٣" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو ٢٠٠٠ م٢، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة ١٠٠٠ م٢ ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة ٦٠٠ م2 لكل منها، مشيراً إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.

وأوضح الدكتور على المصيلحى أن معرض منطقة فيصل يشهد مشاركة ٦٠ عارضاً، بواقع ٧ أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، و١٣ لمنتجات غذائية أخرى، و٧ أجنحة للحقائب المدرسية، و٦ أجنحة للأحذية، و١٢ جناحاً للملابس، و١٤ جناحاً للأدوات المدرسية والمكتبية، ويوجد جناح واحد للكتب المدرسية الخارجية، لافتاً إلى أن المعرض يستقبل زواره بين الساعة التاسعة صباحاً والعاشرة مساء، ويوفر خصومات تصل إلى ٥٠٪ على بعض السلع، إلى جانب تخفيضات أخرى تُسهم فى التخفيف عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة توافر مختلف جوانب الدعم اللوجستى لمعارض "أهلاً مدارس ٢٠٢٣" بمحافظة الجيزة، لضمان انتظام العمل داخلها، على مدار فترة إقامتها، ومتابعة ضخ السلع والمنتجات بها بالأسعار المناسبة.

فيما أشار الدكتور علاء عز إلى استمرار دور اتحاد الغرف التجارية ضمن مبادرة " أهلاً مدارس ٢٠٢٣"، من خلال قيام الغرف المختلفة بإنشاء وإدارة تلك المنافذ، وتنسيق عملية توفير السلع مع الموردين طوال فترة انعقاد المعارض، مع إقامة معارض مثيلة فى عواصم المحافظات تنظمها الغرف التجارية.

وخلال جولته بأرجاء المعرض، اطمأن رئيس مجلس الوزراء على توافر المنتج المصرى فى مختلف المعروضات الجلدية والورقية ومستلزمات المدارس، كما اطمأن الدكتور مصطفى مدبولى على جودة المنتجات المعروضة والخصومات المقدمة بالمعرض، وفى هذه الأثناء أكد السيد/ أسامة الشاهد أن هناك حرصا كبيرا على تقديم مختلف أنواع الدعم والتيسيرات للعارضين، سواء من حيث دعم الكهرباء، أو توفير الأماكن الحيوية القريبة من المواطنين، وذلك لمساعدة العارضين على تقديم منتجاتهم بخصومات جيدة، وأسعار تناسب مختلف شرائح الأسر المصرية، ويتم متابعة التزام العارضين بهذه الخصومات.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من المواطنين رواد المعرض، الذين أكدوا جودة المنتجات، وأنها تلبى احتياجاتهم، وبأسعار مناسبة.