شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: إجمالى الفئات المستفيدة من قرارات الرئيس السيسى تصل لـ45 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، أن العدد الإجمالى لكل المستفيدين من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لبني سويف أمس تقدر بحوالي 40 أو 45 مليون، موضحا أن هذا رقم كبير من الشعب المصري يستفيد من القرارات.

وأضاف أحمد السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن قرارات الرئيس السيسي تأتي ضمن مجموعة من الحزم للتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في اكتوبر.

وأوضح أحمد السيد، أن زيادة حجم الاعفاء الضريبي يستفيد به الموظف في القطاع الحكومي والخاص، والزيادات في الأسعار شهدت في المقابل مضاعفة زيادات غلاء المعيشة وهذه الزيادة الرابعة خلال سنتين، مفيدا بأن تكلفة الاجراءات والحزمة الاجتماعية الجديدة 60 مليار جنيه.