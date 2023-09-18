اتحاد عمال مصر: الحد الأدنى للأجور سيطول جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

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القاهرة - سامية سيد - قال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، قرارات الرئيس السيسى التى أعلن عنها أمس ببنى سويف مقدرة من العمال، وأصبح لديهم وعى بما يدور حولهم فى الساحة من تحديات، مشيرا إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور سيطول جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف مجدى البدوى خلال لقاءه ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، انه مازال الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص 3 آلاف جنيه فقط، وهو قاطرة للتنمية، ونناشد المجلس القومى للأجور للتحرك ورفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

ولفت مجدى البدوى إلى أنه على الأسرة تغيير ثقافتها تجاه العمل ومساعدة الأبناء فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كما أن الصناعات الصغيرة والمكملة مهمة جدا، وأن تقوم مراكز التدريب بمساعدة الشباب وعلينا أن نشبك إيدينا فى أيدى بعض للنهوض بالدولة، مؤكدا نحاول إيجاد قانون موحد للتعاونيات وتطويرها حتى تعمل بشكل كبير.