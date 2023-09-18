برنامج الصالة.. ماذا قال خالد الصاوي عن زواجه الأول في عمر الـ49 عاما؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استضاف الدكتور مهاب مجاهد، الطبيب النفسي، الفنان خالد الصاوي، في أولى حلقات برنامج الصالة، حيث تركزت مناقشة الحلقة الأولى عن الحياة الزوجية.

الصالة، برنامج اجتماعي يناقش فيه الطبيب النفسي صاحب الرؤية العلمية والضيف صاحب الخبرات الحياتية في موضوعات مختلفة تخص كل بيت مصري، بهدف تقديم وجبة مفيدة وممتعة للمشاهد.

وقال الدكتور مهاب مجاهد: "الصالة مش مجرد مكان في البيت، صالة البيت المصري جزء ليه رمزية خاصة جدًا، مكان شاهد على مناقشات ومواقف وأحداث كتير أوي في حياتنا منها الحلو ومنها الوحش وعلشان كده قررنا حوارنا يكون في الصالة".

وأضاف: "جدتي كانت دائما تقول لي اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، عشان كدا في الصالة حريص إن يكون معايا مجرب عنده تجربة حقيقية في الحياة خبرته تقدر تفيد أي حد، ونقدر نقدم لكم وجبة خفيفة بين التحليل النفسي وصنعة الحياة".

وكان أول ضيوف برنامج في الصالة الفنان خالد الصاوي، والذي طُلب منه تلخيص الزواج في 3 كلمات فقط.

وقال خالد الصاوي: "الزواج شر لابد منه.. أنا اتجوزت وانا عندي 49 سنة تقريبا، لكن في الحقيقة قبل ما أتجوز حياتي كانت صعبة جدا ومكنش ينفع أعيش مع أكثر من ست، السعادة في امرأة واحدة".

وأكد الصاوي أن اتفاق الراجل على الزواج، هو اتفاق بينه وبين زوجته بعدم خيانتها وتخصيص وقت لها وعدم البخل عليها بأي فلوس".

وتابع: "تأخير الزواج بيخليك أناني واستقلالي أكثر".. ونجاح الزواج بيعتمد على خليط من الاعتمادية والاستقلالية".