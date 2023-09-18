شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات الحماية من أخطار السيول الجارى تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة نفذت 1470 منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تتواصل أعمال تنفيذ منشآت أخرى للحماية من أخطار السيول، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى.

وتتابع الوزراة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم مشروعات الحماية من السيول التى يتم تنفيذها:

1- يجرى حاليا تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول فى مخرات مخر سيل اطفيح والديسمي والمنشى والودى بمحافظة الجيزة .

2- يتم تنفيذ أعمال للحماية من اخطار السيول بوادي الجبو بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة ، وبمخر سيل سنور بمحافظة بني سويف .

3- يتم تنفيذ 3 عمليات بمخر سيل جبل الطير القبلى ومخر سيل جبل الطير البحرى ومخر سيل شارونة بمحافظة المنيا.

4- يتم تنفيذ 2 عملية بعزبة الشيخ سعيد و وادى الابراهيمى بمحافظة اسيوط ، وعملية حماية بمنطقة وادى قصب بمحافظة سوهاج ، ومصرف سيل أسوان الرئيسي بمحافظة أسوان .

5- يجري حاليا إصدار أوامر الإسناد ل 4 عمليات للحماية من السيول بأسنا بمنطقة وادي الكلاحين .

6- يجرى تنفيذ عملية حماية مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الاحمر ، وعملية الحماية بوادي بعبع لحماية مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء ، وعملية حماية مدينة مرسى مطروح من خلال إنشاء سد أم لشطان .

7- يتم سنوياً تطهير مخرات السيول ب 117 مخر سيل وبأطوال إجمالية 318 كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق.