شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تقديم طلب لغلق المياه مؤقتا عن وحدة سكنية.. الخطوات والأوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كيفية تقديم طلب لمراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى الجمهورية، لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير لدواعي السفر وخلافة أكثر من 6 أشهر، موضحة المستندات المطلوبة وإجراءات الحصول على الخدمة على النحو التالي:

أولا: المستندات المطلوبة

1. بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع

2. أخر فاتورة مصدرة للعميل

3. طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير

4. التليفون الأرضي والمحمول للعميل .

5. الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.

ثانيا: الإجراءات

1. قيام العميل باستيفاء نموذج طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير

2. قيام العميل بسداد تكاليف غلق المياه ومقابل الاستدامة عن فترة الغلق

3. سداد كافة المستحقات على الاشتراك وإخطار الحاسب الآلي عن فترة الغلق.

4. قيام الفنيين بغلق المياه عن مكان الاشتراك.

5. إقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع للشركة.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أوضحت كيفية التواصل مع الشركة للإبلاغ عن شكوى بشأن التضرر من استهلاك المياه أو قراءة عداد المياه، وذلك على النحو التالي:

- الاتصال بالخط الساخن 125.

- يمنح العميل رقم انتظار ونموذج الشكاوى.

- تسجيل بيانات العمل والتأكد منها من خلال البيانات على الحاسب.

- تحرير طلب فحص عداد – معاينة على الطبيعة – وإصدار إذن دفع فحص العداد وتوجيه العميل للخزينة للسداد.

- تحصيل قيمة فحص العداد من العميل.

- إصدار إيصال السداد من أصل و3 نسخ.

- تسليم العميل صورة إيصال السداد للمغادرة في انتظار رفع العداد للفحص.

- إرسال صورة من إيصال السداد لموظف الشباك.

- بعد استلام صورة من إيصال السداد يتم تسجيل طلب الفحص بالسجل.

- فحص العداد واستلام نتيجة الفحص.

- التواصل مع العميل وإخطاره بنتيجة الفحص وطلب حضورة لخدمة العملاء إذا لزم الأمر مثل سداد ثمن عداد جديد أو سداد تسوية.