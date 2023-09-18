شكرا لقرائتكم خبر عن صورة اليوم.. الذهبيات النيلية رحلة فاخرة لسياح العالم في نيل الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” سحر الذهبيات النيلية فى قلب نهر النيل بمحافظة الأقصر، وهى واحدة من أفخم الرحلات النيلية التى تقدم للأفواج السياحية القادمة لزيارة مصر من حالة العالم، حيث إنه تعد سياحة الذهبيات سحر خاص لكبار المسئولين والمشاهير من حول العالم فهى مركب نيلي مجهز 5 نجوم يتنقل بالسائحين بين الأقصر وأسوان فى قلب نهر النيل ويقدم خدمة راقية للنزلاء طوال الرحلة.

ومن جانبه، يقول أسامة عبد الغنى الخبير السياحى بالأقصر، إنه ما أن تبدأ نسمات الموسم السياحى الشتوى تنطلق الحجوزات من حول العالم من المشاهير وكبار العائلات الأجنبية الاستمتاع بسياحة الدهبيات النيلية، حيث إن السائح ما أن يضع قدميه داخل الذهبية يشعر بنسمات الهواء الصافية للتواجد فى قلب نهر النيل، ولا يفارق أذنيه صوت الطيور مياه النيل وهى تعانق جسد الذهبية وهو يتحرك جنوباً أو شمالاً، موضحاً إنه تقدم الشركات السياحية رحلات من السحر ومشاهدة الجبال التي أرساها الله بعظمته على جانبى شريان الحياة، ثم تنتقل للزراعات الرائعة التى بدأ التاريخ بزراعة الأجداد القدماء المصريين لها على ضفة نهر النيل، ثم توارثها الأجيال من بعدهم للاستفادة من الخير الأعظم لمصر والمصريين.

ويضيف أسامة عبد الغنى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن سياحة "الذهبية النيلة" كانت فى الماضى تسير بأعداد كبيرة للغاية بين ساحرتى الجنوب "الأقصر وأسوان"، ويتهافت على حجزها نجوم الفن والرياضة من حول العالم وكان آخرهم مدرب نادى مانشستر سيتى الإنجليزي بيب جوارديولا، كما استمتع فى الدهبيات بالأقصر على مر التاريخ ملوك ورؤساء وسفراء وكبار مسئولي العالم أجمع.