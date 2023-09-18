شكرا لقرائتكم خبر عن عدم تركيب الملصق الإلكتروني يؤدي لسحب الترخيص لمدة شهر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مستمرة وحدات المرور فى تحذير سائقى المركبات بشتى أنواعها لتركيب الملصق الإلكترونى للسيارات داخل الواحدات منعا لتوقيع العقوبات التى حددتها وزارة الداخلية، وتشمل العقوبة "سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر - الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين"، ويتم شن حملات بصفة يومية لرصد المخالفين وإلزامهم بتركيب الملصق الإلكترونى بالوحدات.

ويتم لصق الملصق الإلكترونى فى مكان مخصص على الزجاج الأمامى للمركبة -يتلف عند محاولة نزعه- ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة)، ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

ويتيح الملصق الإلكترونى لأجهزة الأمن وضع نظام إلى لفحص المركبات أمنياً يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص، من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

كما يتيح التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك مركبات المناطق الحرة، كما يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة (المرور على الطرق – الانتظار وغيرها) دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة – رسوم) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.