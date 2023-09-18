شكرا لقرائتكم خبر عن %57 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مافيا التنقيب عن الآثار فى المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا التنقيب عن الآثار في المنازل؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا التنقيب عن الآثار في المنازل.

وأيد 57% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا التنقيب عن الآثار في المنازل، بينما عارض 43% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا التنقيب عن الآثار في المنازل.