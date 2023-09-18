شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب تنسيق الجامعات يواصل استقبال طلبات تقليل اغتراب المرحلة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل قطار تنسيق القبول بالجامعات المصرية والمعاهد 2023 للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة إلى محطته الأخيرة، حيث قرر مكتب التنسيق فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من اليوم الأحد 17 سبتمبر الجارى وحتى الثلاثاء 19 من نفس الشهر.

وأكد مكتب التنسيق أنه تيسيرا على الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) ، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية.

وأوضح مكتب التنسيق أن تقليل الاغتراب يتم التقدم له عن طريق موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن المتضمنة، أن يكون التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، كما أن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى والتحويل عن طريق موقع التنسيق الالكترونى فقط ولا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وأن تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة.