3 أيام وينتهي الصيف.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس وتحذيرات للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف سينتهي بعد أيام قليلة وتحديدا يوم 22 سبتمبر، وسيبدأ الخريف، وهو الفصل الانتقالي بين الصيف والشتاء، كما تحدث فيه بعض التقلبات الجوية.

وأضافت غانم، يوجد حاليا استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط، وكتل هوائية شمالية معتدلة في درجة حرارتها، لذا تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأكدت أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 33 و34 على القاهرة الكبرى فترة النهار، وتصل لـ39 على المناطق الحنوبية، ونشعر بارتفاع في نسب الرطوبة خاصة فترة الظهيرة، مع هدوء سرعات الرياح.

وأشارت إلى أنه خلال الليل مع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة، وتكون بشكل متوسط 22 درجة على اغلب الانحاء وتكون الأجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن الظاهرة الحوية الأكثر تأثيرا حاليا هي الشبورة المائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، لكن سرعان ما تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

وحذرت غانم من الشبورة المائية مطالبة المواطنين القيادة بهدوء تام خلال فترة الشبورة المائية، كما نصحت المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

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