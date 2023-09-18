معارض "أهلا مدارس" الرئيسية بالقاهرة والجيزة تستقبل الجمهور

القاهرة - سامية سيد - تستقبل معارض "أهلا مدارس" الرئيسية بمدينة نصر وشارع فيصل بالجيزة الجمهور بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المعرضين، حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30% كذلك إطلاق ما يقرب من 84 سيارة متنقلة لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة أيضا فى القرى والميادين العامة .

كما انطلقت معارض "أهلا مدارس" فى العديد من المحافظات، ويتم توفير أيضا الكتب الخارجية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية

وكان أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية قد أكد على أهمية دور منتسبى الغرفة فى ظل الفترة الحالية التى تتطلب تكاتف الجميع من أجل إنجاح المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسى الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من " الأدوات الكتابية، الملابس، الأحذية والمنتجات الجلدية، المواد الغذائية، الحاسب الآلى، خدمات البنوك "، وغيرها من كافة مستلزمات المدارس.