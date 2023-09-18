شكرا لقرائتكم خبر عن 54 منظمة إقليمية ودولية تشارك فى أسبوع القاهرة السادس للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بحضور المهندس وليد حقيقى، رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه وأعضاء السكرتارية التنفيذية لاستعراض الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قال سويلم إنه تم تلقى طلبات من 54 منظمة إقليمية ودولية لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأضاف أنه تم البدء في تشغيل المنصة المتكاملة لأسبوع القاهرة للمياه بالشراكة مع أحد الشركات المتخصصة والتي تشتمل على كافة الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع، ولتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.

وفيما يخص المؤتمر العلمي للأسبوع أوضح سويلم أنه تم قبول 66 بحث مطول بمعرفة اللجنة العلمية للعرض خلال الأسبوع، حيث بلغ عدد المشاركين من الجامعات والمعاهد المصرية والأجنبية (56) مشارك من (12) دولة .

كما يجرى تقييم المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين (ستيم) ، حيث تقدم حوالي 160 طالب للمسابقة، وأيضا تقييم ملخصات الرسائل المقدمة لمسابقة "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال 3 دقائق" حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقة (33) متسابق من جامعات مصرية (حكومية وخاصة وأهلية) ومن جامعة باري الإيطالية ، ويتم التقييم من خلال لجنة تضم عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات المصرية في مجال المياه ، كما أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتقييم التجارب المقدمة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه في مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه وإستدامة الموارد البيئية ، حيث يجرى تقييم (70) تجربة بمشاركة ممثلين عن مركز البحوث الزراعية .

وتقدم لمسابقة أفضل مشروعات التخرج هذا العام 24 مشروع من 12 كلية على مستوى الجمهورية ، والمسابقة تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات فى إعداد مشروعات للتخرج في مجال التنمية المستدامة خاصة في قطاع المياه ، بما يسهم فى زيادة المشاركة الفعالة من الشباب في القضايا المتعلقة بالمياه ، وتستهدف هذه المسابقة خريجي العام الدراسي 2022 / 2023 من جميع التخصصات شريطة أن يتعلق المشروع بتنمية المياه كمورد طبيعي ، وعلى أن ترتبط مشاريع التخرج بالتكيف مع التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للمياه .

كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في إسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه" ، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام ، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات ، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات مثل (تقديم حلول مستدامة للإستفادة من نواتج تطهيرات الترع - الإستفادة من ورد النيل والحشائش - تدوير المخلفات الصلبة - الإستفادة من مياه السيول - نظم الري الحديث - حماية الشواطئ - تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه - الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية - صيانة الترع المؤهلة - التبطين بإستخدام مواد صديقة للبيئة - إستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي في إدارة المياه) حيث ورد 23 مشاركة وجارى تقييم الأفكار المقدمة لتحديد الافكار الواعدة والقابلة للتطبيق .

كما سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الإسبوع ، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه .