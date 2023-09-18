شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقرر مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر للعام الجامعي 2023-2024م من يوم الثلاثاء الموافق 19 من سبتمبر وحتى الخميس الموافق 21 من سبتمبر على النحو الآتي:
أولًا: الطلاب المقيدون على منح الأزهر الشريف يمكنهم التقديم من خلال الرابط الآتي:
https://www.azu.edu.eg/AzForeignersGrants2023/Student/
ثانيًا: الطلاب غير المقيدين على منح يمكنهم التقديم من خلال الرابط الآتي:
الرابط الأول لتسجيل البيانات:
https://www.azu.edu.eg/AzForeigners2023/?fbclid=IwAR3w4F0rJmlAWZzxTvNLlxMkzBhfssMmlaKrLoNpAh8odhJnzMMuB4xZ6vo
الرابط الثاني لتسجيل الرغبات وطباعة طلب الالتحاق:
https://www.azu.edu.eg/AzForeigners2023/student?fbclid=IwAR1bzJ_JT5WBrcR2ukgOuTCo1DSaljewAca3dKYIlOdEBYnKpmC9ThJfzqY
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