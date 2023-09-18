شكرا لقرائتكم خبر عن 82 جنيها للفراخ و170 للحوم البرازيلى المجمدة.. أسعار السلع بمعرض أهلا مدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة الجيزة، مساء أمس الأحد، أكبر معارض "أهلا مدارس" على مستوى المحافظة في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل؛ لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30% قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

يقام المعرض على مساحة 2000م2، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.

يشهد المعرض مشاركة 60 عارضاً، بواقع 7 أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، و13 لمنتجات غذائية أخرى، و7 أجنحة للحقائب المدرسية، و6 أجنحة للأحذية، و12 جناحاً للملابس، و14 جناحاً للأدوات المدرسية والمكتبية، ويوجد جناح واحد للكتب المدرسية الخارجية.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أسعار اللحوم والدواجن بالمعرض.

*أسعار الدواجن واللحوم بمنافذ وزارة التموين

-لحم مكعبات برازيلي 500جم بـ85 جنيها بدلا من 115 جنيها.

-لحم مفروم برازيلي 500جم بـ85 جنيها بدلا من 115 جنيها.

-لحم برازيلي مجمد 1 كيلو بـ170 جنيها بدلا من 230 جنيها.

-دجاج مجمد برازيلي 1 كجم بـ85 جنيها بدلا من 95 جنيها.

-دجاج برازيلي 1100جم بـ93.5 جنيه بدلا من 114.5 جنيه.

*أسعار الدواجن واللحوم بمنفذ وزارة الزراعة

-البط البلدي بـ80 جنيها بدلا من 95 جنيها.

-طبق السجق البلدي وزن 900جم بـ100 جنيه بدلا من 120 جنيها.

-طبق برجر لحمة وزن 900جم بـ90 جنيها بدلا من 100 جنيه.

-طبق كفتة شوي وزن 900جم بـ145 جنيها بدلا من 150 جنيها.

-طبق كبدة بقري وزن 900جم بـ100 جنيه بدلا من 120 جنيها.

-طبق لحم مفروم وزن 900جم بـ165 جنيها بدلا من 175 جنيها.

-طبق لحم بتلو وزن 900جم بـ175 جنيها بدلا من 180 جنيها.

-طبق لحمة موزة وزن 900جم بـ175 جنيها بدلا من 180 جنيها.

-طبق فراخ دبوس وزن 900جم بـ75 جنيها بدلا من 80 جنيها.

-طبق فراخ وراك وزن 900جم بـ65 جنيها بدلا من 60 جنيها.

-طبق شيش طاووق وزن 900جم بـ105 جنيهات بدلا من 120 جنيها.

-طبق فراخ أجنحة وزن 900جم بـ40 جنيها بدلا من 45 جنيها.

-طبق كبدة وقوانص وزن 900جم بـ52 جنيها بدلا من 58 جنيها.

-طبق فراخ عرض (2 في 1) بـ105 جنيهات بدلا من 120 جنيها.

-فراخ 1 كيلو بـ82 جنيها بدلا من 88 جنيها.

-سمان سوبر جامبو بـ65 جنيها بدلا من 75 جنيها.