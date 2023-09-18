اندلاع حريق داخل شركة أدوية في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصدى رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى نيران شركة أدوية بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالمنطقة الصناعية الثالثة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري ومدير قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص أن الحريق اندلع بشركة أدوية، وتم الإخماد ولا توجد إصابات مع تنفيذ عملية التبريد وانتدبت لجنة للمعاينة وبيان سبب الحريق.