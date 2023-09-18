السيطرة على حريق محدود داخل مجمع ملاعب الحصري بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا شب داخل مجمع ملاعب الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من داخل مجمع ملاعب الحصري مدخل الحي الثامن.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري ومدير قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص أن الحريق بكشك بيع عصائر ومشروبات غذائية؛ بسبب ناتج مخلفات بجوار الكشك وتمام الإخماد ولا يوجد إصابات مع تنفيذ عملية التبريد.