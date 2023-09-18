انهيار كامل وغير مُرخص.. معاينة النيابة الإدارية لعقار العمرانية المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة (القسم الأول) معاينةً لموقع العقار المنهار بشارع جمال شكري في العمرانية أمس الأحد، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ترأس المستشار كاظم عبد الوارث، مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة (القسم الأول)، فريقًا من أعضاء النيابة الإدارية ضم كلًا من: المستشارة رضوى أسامة، الوكيل العام، والأستاذ أحمد عبد الإله، رئيس النيابة، والأستاذ محمد معتمد، وكيل النيابة؛ وذلك لإجراء المعاينة لموقع العقار المنهار، وبصحبتهم كلٍ من نائب رئيس حي العمرانية، ومدير عام الإدارة الهندسية بحي العمرانية، ومدير التنظيم بحي العمرانية، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، ومدير إدارة رخص المحلات، وقوة من شرطة أمن الجيزة وقسم العمرانية.

صرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية بأن المعاينة أسفرت عن أن العقار المنهار تبلغ مساحته 64 مترًا تقريبًا، وشُيد بدون ترخيص، وهو مكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة مبني بنظام الحوائط الحاملة.

بينت المعاينة أنه حدث انهيار العقار بأكمله عصر يوم أمس الأحد، ما أدى إلى تهدم الدور الأرضي الذي يضم ثلاثة محال تجارية، وسقوط واجهة الدور الأول فوق الأرضي.

تسبب انهيار العقار في سقوط إحدى شرفات الدور الثاني من العقار المواجه له، ما أدى لمصرع فتاة في العقد الثالث من العمر، وتهدم حائطين بالدور الأرضي من العقار رقم ٤٥ الكائن خلف العقار رقم ٤٣، كما حدث تأثر طفيف للعقار رقم (١٣) المجاور للعقار رقم (٤٣).

أزالت الأجهزة التنفيذية المختصة الأجزاء الخطرة، والبدء في ترميم العقار رقم (٤١) وتدعيمه بالكامل خلال ٤٨ ساعة مع إخلاءه من قاطنيه في تلك الأثناء، وفور تدعيمه سيتم إزالة مخلفات العقار رقم (٤٣).

النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، باشرت إجراءات التحقيق، وشرعت في سؤال الحاضرين من المواطنين شهود الواقعة من قاطني المنطقة، وسؤال المختصين المصاحبين لفريق النيابة وقت المعاينة.

وقرر المستشارة رضوى أسامة تكليف رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار وتحديد أسباب الانهيار وتقديم تقريرها للنيابة على وجه السرعة.

واستدعت رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالجيزة وتكليفه بإحضار كشف مشتملات العقار المنهار والعقارات المجاورة له للوقوف على تاريخ شغل تلك العقارات.