قرار جديد من القضاء في اتهام مرتضى منصور بسبّ ممدوح عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بتهمة سبّ وقذف ممدوح عباس لجلسة 6 نوفمبر المقبل، للمرافعة وتقديم المستندات.

وكان ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، أقام دعوى ضد مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك، اختصمه فيها بتهمة السب والقذف والإزعاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أجلت المحكمة الاقتصادية دعوى أخرى من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل.

يذكر أن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المعزول - مطلوب التنفيذ عليه في جناية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات والصادر حكم واجب النفاذ بحبسه 6 أشهر.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.