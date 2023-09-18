ميراث الدم.. سائق توك توك يشرع في قتل عمه وابنه فشقا بطنه بمطواة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع سائق توك توك في قتل عمه وابنه بسبب خلاف على شقة "ميراث" بمنطقة إمبابة فاستخلص أحدهما "مطواة" من يده وقتله.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال بلاغا من مأمور قسم شرطة إمبابة باستقبال أحد المستشفيات جثة شخص وبها جرح نافذ ادعاء مشاجرة.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة إمبابة والمنيرة توصلت إلى نشوب مشاجرة بين سائق مركبة "توك توك" تُوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن، وعمه مُصاب بجرح بالأنف وابنه؛ بسبب خلافات سابقة على الميراث.

سائق التوك توك حاول الحصول على الشقة محل سكن الطرف الثاني "ميراث" ومضايقته الدائمة لعمه وابنه لإجبارهما على تركها وحال اعتداء السائق على الطرف الثاني بسلاح أبيض "مطواة"، استخلصها أحدهما من يده وإحداث إصابته بها والتي أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد مختار وكيل الفرقة والرائد محمد سعودي رئيس مباحث إمبابة من ضبط الطرف الثاني والأداة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة.