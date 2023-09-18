سقوط مسجل خطر سرق جمعية خيرية في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات سرقة جمعية خيرية في الوراق.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال بلاغا من مأمور قسم شرطة الوراق باكتشاف رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرية سرقة (لاب توب، تابلت) من داخل الجمعية الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "له معلومات جنائية" تردد على الجمعية، وتمكن ضباط فرقة الوراق وأوسيم بقيادة العقيد مجدي موسى من ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح الجمعية، وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية (مالك محل خردوات- مقيم بدائرة القسم)، وتحرر محضر بالواقعة.