"معاشات الصحفيين" تحتفل برواد المهنة الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تنظم لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، الاحتفال الشهري بعيد ميلاد رواد المهنة بالغي سن الستين المُقيدين في جدولي المعاشات والمشتغلين، مواليد شهر سبتمبر، الأربعاء المُقبل 20 سبتمبر الجاري.

وكانت قد نظمت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين أولى فعاليات صالون تواصل الأجيال، مساء الأربعاء 16 أغسطس، بعنوان "أخلاقيات الصورة الصحفية.. بين حق السبق وحرمة الحياة الخاصة".

وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصالون بداية التطبيق العملي لمحور الاستفادة من خبرات شيوخ المهنة باستراتيجية عمل لجنة المعاشات التي تشمل حقوق تشريعية ومهنية وخدمية.

وأضاف أن الصالون يناقش عن طريق شيوخ المهنة مع مختلف أجيالها، ضوابط الأداء المهني وحرفيته، ومدى حق المصور الصحفي وواجباته في ضوء القانون ومواثيق الشرف وحرمة الحياة الخاصة، خاصة في تغطية جنازات المشاهير والمحاكمات وغيرها من القضايا المهنية التي يثار بشأنها الجدل.