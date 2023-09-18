شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذرة يشهد اليوم انخفاضًا يصل إلى 100 جنيه فى الطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر طن الذرة البرازيلى والأرجنتيني اليوم الإثنين، انخفاضًا وصل إلى نحو 100 جنيه، ليسجل سعر الطن 10 آلاف و900 جنيه، بينما استقر الذرة الأوكرانى عند 10 آلاف جنيه.

وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

وأكد القصير، أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.

يشار إلى أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وخلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.

وشمل الإفراج الأخير نحو 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023) 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار.