شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم بـ 21.5 جنيه
-البطاطس بـ 14.5 جنيه
-البصل الأبيض بـ 27 جنيها.
-البصل الأحمر بـ 27 جنيها
-الكوسة بـ 19جنيها
-الجزر بـ 32 جنيها.
-الخيار بـ 16 جنيها.
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها .
-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .
بامية بـ50 جنيها.
-الليمون بـ 28.5 جنيه .
جوافه بـ 27 جنيها
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
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