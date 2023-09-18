شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: الذكور أكثر عرضة للإصابة بقشرة الشعر من الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن غسل الشعر غير المنتظم يؤدي إلى تراكم الدهون، والذي يؤدي إلى قشرة الشعر.​

وتابعت هيئة الدواء: من العوامل المؤثرة أيضا في الإصابة بقشرة الشعر هو النوع، فالذكور أكثر عرضه للإصابة بقشرة الشعر من الإناث.

وكشفت هيئة الدواء عن أسباب تساقط الشعر بسبب تناول بعض الأدوية وقالت هناك بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم، وأدوية النقرس، والجرعات العالية من فيتامين ( أ)ً تسبب تساقط الشعر، وتشمل الأدوية التي تحتوي على المواد السامة التي تؤثر على الخلايا مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.