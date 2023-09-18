شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حظر حرمان أى طالب غير قادر على دفع المصروفات من التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا، مؤكدًا أن مصر دائما ما تكون بجانب الأشقاء وقت الأزمات، وتحرص على دعمهم بكل الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي هذه المحنة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة تحركت بصورة عاجلة للتعامل مع ما حدث فى ليبيا فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل المساعدات لهم من خلال الأجهزة التنفيذية بالدولة وعلى رأسها القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أن حزمة الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية جاءت للتخفيف عن المواطنين فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى لسداد المصروفات عن الطلاب غير القادرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحظر حرمان أى طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى والطرق المؤدية إليها ومتابعة الإنارة فيها، مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس ، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها.

كما شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار، والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل موجة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التى يشهدها العالم حاليًا .

كما أكد على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار، مؤكدًا ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كل الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع ازمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو استمرار إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات (حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و15 مايو) والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها .

وطالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وسرعة التعاقد على المشروعات لخدمة المواطنين .

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ باعتبارهم ممثلين عن المواطنين لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها فى حدود القانون .

كما ثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى فى كافة المبادرات التى تقوم بها المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم توزيع 500 ألف شنطة مدرسية بأحياء العاصمة المختلفة بمناسبة العام الدراسي الجديد ضمن مبادرة " مدرستى سعادتى " .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التعاون مع الجمعيات الأهلية وخلق قنوات اتصال معها لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وتقديم خدمة أفضل لهم .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه هناك متابعة يومية مع مدير مديرية التموين للتأكد من توافر رصيد استراتيجى من السلع الغذائية مع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري للتأكد من جودة السلع المطروحة بالأسواق ومطابقتها للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

وأضاف اللواء خالد عبد العال أنه تم إنشاء 6 أسواق للجملة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية تم الانتهاء من 3 أسواق منهم سيتم افتتاحهم قريبًا مما يساهم فى القضاء على جشع التجار .

كما أكد محافظ القاهرة على استمرار المحافظة في التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالقاهرة لتخفيف العبء عن المواطنين وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار .