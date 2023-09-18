شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة العامة لعمال الكيماويات تدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاء بالبيان: من أجل مصلحة الوطن الغالي ودعما للاستقرار الذي يعد الركيزة الأساسية لكل نمو وتقدم، واستمرارا للمشروعات القومية والاستراتيجية على أرض مصر، والتي أنجزت في وقت قياسى، ولدعم ريادة مصر على كل الأصعدة نناشد نحن النقابة العامة للكيماويات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد أصدر بيانا لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية أخرى، وجاء البيان، في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم مناشدته الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.

وأضاف الاتحاد: من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، من أجل استمرار بناء ما بدأناه سويا نناشدك باستكمال المسيرة بالترشح لفترة رئاسية أخرى.. اتحاد عمال مصر.