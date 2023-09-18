شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع قرب فصل الخريف.. هل تتأثر البلاد بموجة أمطار قادمة؟ الأرصاد ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تتأثر البلاد بموجة أمطار خلال الفترة المقبلة خاصة مع نهايات فصل الصيف وبداية فصل الخريف؟، سؤال أجابت عنه هيئة الأرصاد من خلال خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس لمدة أسبوع قادم.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية، استقرار حالة الطقس حتى بدايات الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الطقس مستقر ولا توجد أمطار حتى بداية الأسبوع المقبل سوى فرص أمطار خفيفة غدا بنسبة حدوث ضعيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون غير مؤثرة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.