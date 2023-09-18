شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. معلومات الوزراء: مصر الرابعة عالميا فى تصدير الأدوية العشبية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أصدار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " الطب البديل... الوضع العالمي والمحلي"، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى أهمية الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتُسهِم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " الطب البديل... الوضع العالمي والمحلي"، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل، وأهم الفاعلين الرئيسين فيه، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في وضع استراتيجية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي، وأيضاً وضع الطب البديل في مصر، ومؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية بمصر، والسياحة العلاجية فيها، كما تم استعراض أبرز التجارب الدولية في الطب البديل. "معلومات الوزراء": مصر الرابعة عالميا فى تصدير الأدوية العشبية لعام 2022

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أنه مازال هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف ، لافتاً إلى أن الشراكة بين بتروبل وشركة إينى الإيطالية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل فى صناعة البترول المصرية ، وأنهما يمتلكان من الخبرة والامكانيات التى تمكنهم من تحقيق قصص نجاح واكتشافات جديدة ومن ثم زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز ، ووجه الملا بأهمية الاستدامة فى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة للحفاظ على الكوادر البشرية والأصول والمعدات . استعداداً للعام الدراسي الجديد ، واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث من المقرر أن تستوعب قرابة 25 مليون طالب وطالبة فى المدارس الرسمية والخاصة للغات، بعد أن استقرت الدراسة فى المدارس الدولية خلال الأيام الماضية. وزارة التعليم تستعد لاستقبال 25 مليون طالب بفرش الفصول وتسكين التلاميذ البترول: 2.4 مليار قدم مكعب غاز متوسط الإنتاج اليومى لحقل ظهر

مصر تُدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

استهل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا، مؤكدًا أن مصر دائما ما تكون بجانب الأشقاء وقت الأزمات، وتحرص على دعمهم بكل الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي هذه المحنة. تقرر مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر للعام الجامعي 2023-2024م من يوم الثلاثاء الموافق 19 من سبتمبر وحتى الخميس الموافق 21 من سبتمبر على النحو الآتي: مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى الخميس المقبل انتشلت فرق الإنقاذ الليبية ناجين آخرين من تحت الركام في مدينة درنة، بعد أسبوع على كارثة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ليبيا وقتلت الآلاف وأغرقت أحياء سكنية بالكامل. افتتحت محافظة الجيزة، مساء أمس الأحد، أكبر معارض "أهلا مدارس" على مستوى المحافظة في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل؛ لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30% قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. 82 جنيها للفراخ و170 للحوم البرازيلى المجمدة.. أسعار السلع بمعرض أهلا مدارس إنقاذ طفلتين بعد محاصرتهما أسبوعا تحت الركام فى درنة الليبية كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن اعتدال واستقرار درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع على كل أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة بين 32 و33 درجة. آخر أيام الصيف.. اعتدال الحرارة لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 33 درجة

محافظ القاهرة: حظر حرمان أى طالب غير قادر على دفع المصروفات من التعليم