أخبار مصر

أخبار مصر.. معلومات الوزراء: مصر الرابعة عالميا فى تصدير الأدوية العشبية 2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. معلومات الوزراء: مصر الرابعة عالميا فى تصدير الأدوية العشبية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أصدار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " الطب البديل... الوضع العالمي والمحلي"، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل..

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

 

مصر تُدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى أهمية الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتُسهِم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

"معلومات الوزراء": مصر الرابعة عالميا فى تصدير الأدوية العشبية لعام 2022

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " الطب البديل... الوضع العالمي والمحلي"، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل، وأهم الفاعلين الرئيسين فيه، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في وضع استراتيجية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي، وأيضاً وضع الطب البديل في مصر، ومؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية بمصر، والسياحة العلاجية فيها، كما تم استعراض أبرز التجارب الدولية في الطب البديل.

 

البترول: 2.4 مليار قدم مكعب غاز متوسط الإنتاج اليومى لحقل ظهر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أنه مازال هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف ، لافتاً إلى أن الشراكة بين بتروبل وشركة إينى الإيطالية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل فى صناعة البترول المصرية ، وأنهما يمتلكان من الخبرة والامكانيات التى تمكنهم من تحقيق قصص نجاح واكتشافات جديدة ومن ثم زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز ، ووجه الملا بأهمية الاستدامة فى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة للحفاظ على الكوادر البشرية والأصول والمعدات .

 

وزارة التعليم تستعد لاستقبال 25 مليون طالب بفرش الفصول وتسكين التلاميذ

استعداداً للعام الدراسي الجديد ، واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث من المقرر أن تستوعب قرابة 25 مليون طالب وطالبة فى المدارس الرسمية والخاصة للغات، بعد أن استقرت الدراسة فى المدارس الدولية خلال الأيام الماضية.

 

 

محافظ القاهرة: حظر حرمان أى طالب غير قادر على دفع المصروفات من التعليم
استهل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا، مؤكدًا أن مصر دائما ما تكون بجانب الأشقاء وقت الأزمات، وتحرص على دعمهم بكل الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي هذه المحنة.

 

مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى الخميس المقبل
تقرر مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر للعام الجامعي 2023-2024م من يوم الثلاثاء الموافق 19 من سبتمبر وحتى الخميس الموافق 21 من سبتمبر على النحو الآتي:

 

 

إنقاذ طفلتين بعد محاصرتهما أسبوعا تحت الركام فى درنة الليبية

انتشلت فرق الإنقاذ الليبية ناجين آخرين من تحت الركام في مدينة درنة، بعد أسبوع على كارثة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ليبيا وقتلت الآلاف وأغرقت أحياء سكنية بالكامل.

 

82 جنيها للفراخ و170 للحوم البرازيلى المجمدة.. أسعار السلع بمعرض أهلا مدارس
افتتحت محافظة الجيزة، مساء أمس الأحد، أكبر معارض "أهلا مدارس" على مستوى المحافظة في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل؛ لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30% قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

 

آخر أيام الصيف.. اعتدال الحرارة لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن اعتدال واستقرار درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع على كل أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة بين 32 و33 درجة.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements