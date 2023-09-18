التنمية المحلية تطرح ثالث مناقصات مشروع مصرف كيتشنر لإعادة تأهيل مقلب قلابشو

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بسرعة تنفيذ مشروعات تحسين منظومة المخلفات الصلبة التى ينفذها مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة التنمية المحلية عن طرح المناقصة الثالثة لمشروع إغلاق وإعادة تأهيل مقلب قلابشو بمحافظة الدقهلية الذى يتكون من 6 خلاليا والمطلوب غلق 5 خلايا و إعادة تأهيل الخلية السادسة ، وذلك على منصة التعاقدات الإلكترونية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ECEPP .

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه يمكن للشركات الراغبة فى التقدم لهذه المناقصة ( إغلاق وإعادة تأهيل مقلب قلابشو بمحافظة الدقهلية) الحصول على الأوراق المطلوبة للتقديم من خلال التسجيل على منصة التعاقدات الالكترونية الخاصة بالبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD ) من خلال الرابط التالى:

https://ecepp.ebrd.com/delta/project/buyer/displayNotice.html?id=20755262&type=InvitationForTendersTwoStage

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلي أن التقديم متاح فقط من خلال المنصة الالكترونية ، وذلك من 15 سبتمبر 2023 وينتهى التقديم فى 6 نوفمبر 2023 ، ولا يعتد بأي عروض تقدم ورقياً للوزارة.

وفى هذا السياق أكد اللواء هشام آمنة أن مشروع تطهير مصرف كيتشنر يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يعتمد المشروع على نهج متكامل للتصدى لعدة مصادر للتلوث في آن واحد من خلال ضخ استثمارات لبناء منظومة متكاملة للنظافة ، تتضمن إنشاء مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة و محطات وسيطة وتأهيل وإغلاق مقالب عشوائية ، و إعادة تأهيل جراجات وشراء معدات جمع ونقل المخلفات الصلبة، وذلك لتحقيق أقصى قدر من التأثير والاستفادة ، فالهدف العام من المشروع هو تحسين الصحة العامة والوضع البيئى مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادى و الاجتماعى لسكان الثلاث محافظات المستهدفة من المشروع وهم الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ، بالإضافة إلى تقليل أثار التغيرات المناخية والتكيف معها، لما ينتج عنه من تحسين جودة الحياة ، وتحسين جودة المسطحات المائية ، وتحسين جودة التربة .