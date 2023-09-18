شكرا لقرائتكم خبر عن ”حلوة يا بلدى وفيها حاجة حلوة".. حفل موسيقي لأوائل الثانوية العامة بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الجامعات الألمانية Guc و Giu برلين حفل موسيقي كبير تحت عنوان ( نتواصل بالموسيقى)، وذلك للطلاب أوائل الثانوية العامة المصرية، بحضور السفير المصري في برلين خالد جلال، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية المشارك، ووفد صحفي رفيع المستوى، وشخصيات مصرية وألمانية.

شهدت الاحتفالية مزيج فني من جنسيات مصرية وسورية وألمانية، بما يعزز الترابط والتواصل بين الثقافات المختلقة، حيث غنت السوبرانو المصرية عهود خضر، باقة من الأغاني المتنوعة من أبرزها " حلوة يا بلدى، فيها حاجة حلوة، وأغاني للراحل السيد درويش، بالإضافة إلى أغاني ألمانية وسورية.“

في السياق ذاته، أكد السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير مصر بألمانيا أن اختيار مصر التعاون مع ألمانيا لم يأتي من فراغ، بل لثقة الدولة المصرية في امكانيات المانيا، وأنها شريك استراتيجي، فضلًا عن كونها محرك القارة وأكبر اقتصاد في أوروبا، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر وألمانيا ليس في المجالات الاقتصادية فقط، ولكن في مجالات استثمارية، وتعليمية وهندسية وطبية وعلمية، وغيرها من المجالات.

وأوضح السفير خالد جلال، خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها الجامعات الألمانية الجامعات الألمانية في برلين Guc و Giu تحت عنوان" بالموسيقى نتواصل"، أن مشروع القطار السريع، هو مثال للتعاون المصري الألماني والذي سيفتح شرايين مصر كلها من مشرقها إلى مغربها، وسيحدث نقلة غير مسبوقة، لافتا أن الدولة الألمانية تعتز جدًا بهذا المشروع المصري وتعتبره مشروع استراتيجي للدولة الألمانية وتضعه على قائمة أولوياتها واهتماماتها.

وأشار السفير خالد جلال، إلى أن هناك تعاون طبي بين مصر وألمانيا مع جامعات مصرية حكومية منها جامعتي القاهرة وسوهاج، وجامعات المانية، كما سيتم افتتاح مجموعة كليات طبية بنظام ألمانى على أرض مصر في الجامعات الألمانية Guc و Giu برلين وهي كلية العلاج الطبيعي والتي ستبدأ الدراسة بها سبتمبر الجاري، وكليات الطب البشري، طب الفم والاسنان، التمريض، العلاج الطبيعي، العلوم الطبية بالجامعة الألمانية بالقاهرة Guc العام الدراسي القادم.

وأكد جلال أن التعاون بين مصر وألمانيا على المستوى العلمي يمهد الطريق على المستوى التطبيقي والسياسي، خاصة في ظل احتياج الدولة الألمانية لكفاءات وتخصصات كثيرة ومتنوعة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر في التعاون المصري الألماني، هو الاستمرار في ظل عالم شديد التغيير.

من جانبه رحب الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية المشارك، بأوائل الثانوية العامة وكافة المشاركين فى احتفالية " نتواصل بالموسيقى" معربًا عن سعادته باستقبال الجامعة الألمانية ببرلين الـ 35 طالب من الأوائل، ومعربًا عن سعادته بحضور السفير المصري خالد جلال الفعالية.

وقال الدكتور أشرف منصور:“ إن الموسيقى تخلق ترابط، وأن الجامعة أطلقت سلسلة من الأنشطة الثقافية المختلفة وشارك بها 106 شاب على مستوى العالم بالتعاون مع السفارة المصرية فى ألمانيا، كما سيتم تنظيم حفلة موسيقية كبرى في ألمانيا بالتعاون مع السفارة المصرية والجالية المصرية والعربية لدعم العلاقات وتوطيدها ، لافتًا أن الجامعة تعد مكان تلاقى والتقاء للثقافة والعلم والتبادل الثقافي والتقارب“، وموضحًا أن الجامعة لديها أنشطة كبيرة فى التنمية ويتم تنفيذ تصميمات لمقاطعة برلين داخل الجامعة، كما شهدت الجامعة استضافت رئيس الوزراء الألماني والذي أعرب عن سعادته الكبيرة بالتطور المذهل الذى تشهده الجامعة.

وأكد الدكتور أشرف منصور خلال كلمته فى الاحتفالية، أن متوسط نسبة قبول الطلاب فى الجامعة وفقًا لمجموعهم 97.3% بالنسبة للكليات التى تقبل الشعبة العلمية والأدبية، وكذلك كليات الجامعة التى تعتمد على اختبارات القدرات، موضحًا أن هذا يعد نجاحًا للدولة المصرية والألمانية، حيث أن الدولة المصرية لديها حضارة كبيرة والوقت الحالى أصبح لدينا القوى البشرية المؤهلة على المستوى العالمى ومرحب بنا فى الصناعة الألمانية والعمل فى الشركات الألمانية الكبرى.

وأضاف أن الطلاب المتفوقين هم من يساهمون في بناء الوطن، لأن نجاحهم ينعكس إيجابيًا على وطنهم، وأن الجامعة الألمانية في القاهرة مجتمع لديه برامج دراسية متنوعة وأنها حريصة على تدريب المعلمين وتأهيل الطلاب للعمل وأن الجامعة تعمل على تنمية كافة أنشطتها وخدماتها في مختلف المجالات التي تسهم في بناء الوطن.

وفي نهاية الاحتفالية، تم اجراء حوار مفتوح بين اوائل الثانوية العامة، والسفير المصري في برلين خالد جلال، والدكتور أشرف منصور، وذلك للرد على اسئلة واستفسارات الطلاب.



الجامعة الألمانية الدولية في برلين GIU Berlin (5)



الجامعة الألمانية الدولية في برلين GIU Berlin (6)



الجامعة الألمانية الدولية في برلين GIU Berlin (1)



الجامعة الألمانية الدولية في برلين GIU Berlin (2)



الجامعة الألمانية الدولية في برلين GIU Berlin (3)