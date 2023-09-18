شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: دورات لتدريب شباب المنيا على 4 مهن يحتاجها سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرٍ للوزارة، أن الدورات التدريبية شملت التدريب على مهنة التفصيل لـ 32 متدربة بالتعاون والتنسيق مع جمعية نور القمر وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع المديرية وهى الدورة الخامسة المنفذة ضمن البروتوكول، وكذلك بدء دورة التبريد والتكييف لـ 20 متدربا، وصيانة محمول لـ 17 متدربا، ودورة المساحة بواقع عدد 15 متدربا، وقام مدير المديرية بعمل زيارة لمركز التدريب المهنى وعقد لقاء مع المتدربين الجدد، مؤكداً أن المديرية تولي اهتماما بمجال التدريب المهنى من أجل تأهيل جميع الفئات القادرة على العمل وضرورة الاهتمام بنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتعليم الحرف المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل، حتى يتم توفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات ومصانع المحافظة بالمنطقة الصناعية والتى يتم التنسيق معها باستمرار وذلك حسب المهن التى يتم التدريب عليها لدفع عجلة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
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