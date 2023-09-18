شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تقديم خدمات العلاج والدعم النفسى لمرضى الإدمان مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق الأخصائيين النفسيين لدى الصندوق ممن حصلوا على رخصة مزاولة العلاج النفسي، وسلم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأخصائيين المتميزين درع الصندوق تقديرا لهم .

ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مؤكدا حرص الوزيرة على توفير أوجه الدعم لتدريب الأخصائيين النفسيين لدى الصندوق بشكل مستمر لتطوير قدراتهم، وذلك في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع قدرات العاملين بما يؤهلهم الى تقديم أفضل الخدمات، لاسيما خدمات العلاج والتأهيل المرضى الإدمان.

ويأتي ذلك في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري والحرص على التدريب المستمر للأخصائيين بالصندوق لتقديم أفضل الخدمات لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حيث تتضمن الخدمات بمراكز العزيمة " سحب السموم ، دعم نفسى ، تأهيل اجتماعي ، وأيضا تمكين اقتصادي من خلال تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ،وأيضا أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مرة أخرى والحد من الانتكاسة .

وتمنح رخصة مزاولة العلاج النفسي للأخصائيين الحاصلين دبلوم علم النفس الإكلينيكي أو ماجستير ودكتوراه في علم النفس الإكلينيكي وذلك بعد التدريب علي أساليب العلاج النفسي السلوكي والمعرفي لمدة عامين علي الأقل من أقسام الطب النفسي بالمستشفيات الجامعية أو المستشفيات المتخصصة، كما يشترط الحصول علي 7 دورات تدريبية في الموضوعات التالية دورة في العلاج النفسي لأخلاقيات المهنة ودورة في العلاج النفسي المعرفي للاكتئاب ودورة في العلاج النفسي للوسواس القهري ودوره في العلاج النفسي للقلق والرهاب الاجتماعي ودورة في العلاج النفسي للاضطرابات الشخصية ودورة في العلاج النفسي لاضطرابات كرب ما بعد الصدمة ودورة في العلاج النفسي للمواد نفسانية الفاعلية.