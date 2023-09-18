شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة 50 ألفا من خريجى المدارس الفنية فى الحصول على عمل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مشروع قوى عاملة مصر، عن دعم 60 مدرسة في التقدم للحصول على الاعتماد بهدف الحصول على ما لا يقل عن 30 مدرسة، و مرکز للتدريب المهني، معتمدين، كما سيؤهل المشروع 200 مقيم جودة للتدقيق الخارجي والداخلي، وترخيص 6000 مدرس بالتعليم الفني و200 مدرب رئيسي في أكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني؛ تطوير 30 حزمة تدريسية لتدريسها في الأكاديمية، وطرح مناهج جديدة قائمة على الكفاءة في 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية والمساعدة في تجديد التعليم التجاري؛ ومساعدة 50000 من خريجي التعليم والتعليم الفني في العثور على عمل وتوفير 30000 تدريب داخلي لطلاب المدارس الفنية.

وأوضح أن المشروع سوف يدعم إنشاء 3 مجالس، المهارات القطاعية، وخفض معدلات دوران العمالة في 30 شركة تطوير 6000 باحث عن عمل بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وضمان حصول 80% من المتدربين من الباحثين عن فرصة عمل، ورفع مستوى 1200 عامل حالي من خلال التعلم المستمر؛ وإضفاء الطابع المؤسسي على برنامج التوظيف، وإعادة التدريب، والاستبقاء في الكيانات ذات الصلة سوف يقوم مشروع "قوى عاملة مصر" بإنشاء وبناء قدرات مجلس شراكة اقتصادية جديد في محافظتي، ورفع قدرة منظمتين غير حكوميتين أو مراكز بحثية لتنفيذ تدخلات واستراتيجيات لتحسين كفاءة سوق العمل، وتحديد ثلاثة إصلاحات لسوق العمل لتناولها الأطراف المعنية.

جاء ذلك خلال احتفالية قبول طلاب جدد بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى.