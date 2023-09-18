شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة 50 ألفا من خريجى المدارس الفنية فى الحصول على عمل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أن المشروع سوف يدعم إنشاء 3 مجالس، المهارات القطاعية، وخفض معدلات دوران العمالة في 30 شركة تطوير 6000 باحث عن عمل بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وضمان حصول 80% من المتدربين من الباحثين عن فرصة عمل، ورفع مستوى 1200 عامل حالي من خلال التعلم المستمر؛ وإضفاء الطابع المؤسسي على برنامج التوظيف، وإعادة التدريب، والاستبقاء في الكيانات ذات الصلة سوف يقوم مشروع "قوى عاملة مصر" بإنشاء وبناء قدرات مجلس شراكة اقتصادية جديد في محافظتي، ورفع قدرة منظمتين غير حكوميتين أو مراكز بحثية لتنفيذ تدخلات واستراتيجيات لتحسين كفاءة سوق العمل، وتحديد ثلاثة إصلاحات لسوق العمل لتناولها الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال احتفالية قبول طلاب جدد بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى.
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