"ماريو وأبو العباس" أحدث روايات ريم بسيوني في رحلة عبر الزمن والثقافات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن إصدار رواية جديدة بعنوان "ماريو وأبو العباس"، وهي من تأليف الكاتبة ريم بسيوني، الحائزة على العديد من الجوائز الأدبية.

وتدور أحداث الرواية في فترتين زمنيتين مختلفتين؛ بين عصر المتصوف المرسي أبو العباس وعصر المصمم المعماري الإيطالي ماريو روسي. وعلى الرغم من الفجوة الزمنية الكبيرة بين الشخصيتين، إلا أن الرواية تقدم للقارئ نظرة ممتعة حول حياة كل منهما، وتسلط الضوء على العلاقة المميزة التي تربطهما.

تستكشف الرواية رحلة المرسي أبو العباس من الأندلس إلى الإسكندرية، وعلاقته بالمهندس المعماري الإيطالي ماريو روسي الذي قام بتصميم وبناء العديد من المساجد الجميلة لوزارة الأوقاف المصرية. وكيف تأثرا ببعضهما البعض خلال ثلاثينيات القرن الماضي، كما تبرز الرواية العديد من المحطات المهمة في حياتهما، وعلاقاتهما بعدد من الشخصيات الصوفية التاريخية، مما يثري تجربة القراءة، ويسلط الضوء على الثقافات المختلفة والتأثيرات المتبادلة بينها.

تجدر الإشارة إلى أن رواية "ماريو وأبوالعباس" هو العمل الثامن لريم بسيوني بالتعاون مع نهضة مصر للنشر.

وحصدت أعمال "ريم بسيوني" مع نهضة مصر عددًا من الجوائز، منها: رواية "بائع الفستق" التي حظيت بجائزة أفضل عمل مترجم في أمريكا عام 2015م، وتم نشرها بواسطة جامعة "سيراكيوز" وفازت رواية "الدكتورة هناء" بجائزة "ساويرس" للأدب عام 2010م، وحصلت رواية "أولاد الناس ثلاثية المماليك" على جائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة لعام 2019-2020. وفي عام 2022، حصلت ريم بسيوني على جائزة الدولة للتفوق في مجال الآداب عن مجمل أعمالها الأدبية.

تعد رواية "ماريو وأبو العباس" إضافة ثرية إلى مجموعة أعمال ريم بسيوني، حيث تقدم قصة مشوقة تجمع بين الزمن والثقافات المختلفة، ومن المتوقع أن يستمتع القراء بتجربة الغوص في أحداث الماضي والتعرف على شخصياتها الرائعة.