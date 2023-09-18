ضبط تاجر أدخنة في الأقصر بحوزته 20 ألف عبوة سجائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تاجر أدخنة بالأقصر وبحوزته أكثر من 20 ألف عبوة سجائر متنوعة لقيامه بحجبها عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الأقصر، أفادت قيام (تاجر أدخنة – مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر) بإدارة مخزن لتخزين كميات كبيرة من السجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب في أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبتفتيش المخزن عُثر على (20560 عبوة سجائر مختلفة الأنواع " بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها ")، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما في مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.