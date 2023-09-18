القبض على متهمين بسرقة 2 مليون جنيه من مقاول بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (مقاول – مقيم بمنطقة فيصل بالجيزة) بأنه حضر من بلدته بأسيوط منذ 10 أيام وأقام طرف شخصين من بلدته على سبيل الاستضافة "مستأجرين الشقة محل إقامته حالياً " وهما (حارسي أمن) وحال عودتهم من الخارج، اكتشف كسر باب غرفته وفتح نافذة الصالة بالشقة وسرقة مبلغ مالي (2 مليون و 200 ألف جنيه) كان يحتفظ بهم في غرفته أحضرهم من بلدته لشراء شقة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (حارسي الأمن سالفي الذكر).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتها اعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالي المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.