شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تذبذب التيار الكهربائى وأضراره على الأجهزة المنزلية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الأسباب التى تؤدى إلى تذبذ التيار الكهربائي وأضرارها على الأجهزة المنزلية، وأهم الخطوات التي يجب اتباعها فى حالة التعرض لتذبذ التيار وهى كالأتى:

أولا: أحمال كهربائية زائدة :

تعتبر الأجهزة الأكثر سحبا للتيار الكهربائي مثل "التكييف، الفرن الكهربائي، المكواة، الدفاية الكهربائية" أحد أسباب تذبذب التيار في المنزل في حالة استخدام أكثر من جهاز في آن واحد على نفس الدائرة الكهربائية.

ثانيا: إذا كانت الأضواء لديك تنخفض عندما تقوم بتشغيل جهاز معين، مثل مجفف الشعر أو التكييف، فتحقق أولًا ما إذا كانت تلك الأضواء موصولة على نفس الدائرة الموصول عليها الجهاز من خلال فحص القاطع الكهربائي المشترك، عندها تكون بحاجة لفصل الدوائر الكهربائية وعمل دائرة كهربائية خاصة لكل مجموعة على حدة.

ثالثا : فى حالة إذا كانت الإضاءة تنخفض والكهرباء ترتعش عند تشغيل أي جهاز منزلي، فقد تكون بحاجة للاستعانة بالمتخصص الكهربائي لفحص جميع الدوائر الكهربائية ومدى تحمل التوصيلات الكهربائية للأجهزة المنزلية المختلفة.