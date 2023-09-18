شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة.. رواتب مجزية وفرصة للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل للذكور والإناث بأحد الفنادق، وذلك برواتب مجزية ومزايا تأمين صحي واجتماعي.

وأوضح الجهاز في إعلانه أن الوظائف المطلوبة هي "مشرفين غرف"، وتشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة، وأن يكون لدى المتقدم خبرة بنفس المجال سنة على الأقل، وحاصل على مؤهل متوسط على الأقل.

وأشار الجهاز إلى أن الوظائف تتيح العديد من المزايا للمتقدمين، وهي: مرتبات مجزية ومزايا مادية أخرى، وتأمينات اجتماعية وطبية، وتدريب وتطوير، بالإضافة إلى بيئة عمل مميزة.

وطالب الجهاز الراغبين في التقديم على الوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، منوها إلى أنه يمكن للمتقدمين التواصل عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

وكانت محافظة الجيزة أعلنت حاجتها لتشغيل 50 مهندسا بتخصصات مختلفة لشغل عدد من الوظائف الهندسية تشمل (قسم إنشاءات، هندسة عمارة، هندسة ميكانيكا، هندسة طرق، وغيرها)، وذلك للتقديم عليها حتى 27/9/2023.

ونوهت المحافظة، أنه فيما يخص الشروط العامة الواجب توافرها بالنسبة للوظائف الهندسية، أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة، وأن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل، وأن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة، وأن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها، وأن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل، مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومى (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه).