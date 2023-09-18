شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حافظ عباس يشهد فعاليات ختام الدورتين التدريبيتين لمعاوني النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، ختام الدورتين التدريبيتين السادسة والسابعة تحت عنوان "التدريب الأساسي للسادة معاوني النيابة الإدارية، من خريجي دفعتي 2017_2018" اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة، برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز- لعدد "60" من الأعضاء قاطني محافظات "الدقهلية، والفيوم، وبورسعيد، وبني سويف، وسوهاج".

جانب من فاعليات الدورتين

وانعقدت الدورتين التدريبيتين بالنظام الهجين الذي جمع بين التدريب عن بُعد خلال الفترة من 12 حتى 17 سبتمبر الجاري تطبيقًا لتوجه النيابة نحو الاستفادة من آليات التحول الرقمي، إلى جانب الحضور الفعلي للمتدربين بقاعة مركز التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023.

أعضاء النيابة الإدارية خلال فاعليات الدورتين

ومن جانبه أكد حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، في كلمة وجهها للمتدربين، أهمية التمسك بالقيم والتقاليد القضائية العريقة، كما نصح المتدربين بضرورة الاطلاع والتدريب المستمر باعتبارهما مفتاحي التعلم والتطور، وأن يكون كل ذلك مقرونًا ببذل المزيد من الجهد في العمل، حتى يتمكن أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم السامية الساعية نحو إدراك العدالة الناجزة، وفي ختام كلمته تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم.

يذكر أن البرنامج التدريبي للدورة التدريبية تضمن عددًا من المحاضرات التي تناولت موضوعات متفرقة دارت حول: التحقيق والتصرف، والقيم والتقاليد القضائية، والأخطاء الشائعة في الصياغة اللغوية القضائية، والتعليمات القضائية للنيابة الإدارية، ومناقشات قضائية في بعض القضايا العملية.

وألقى المحاضرات نخبة من مستشارين وأعضاء النيابة الإدارية وهم كل من: المستشار محمد عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار سعد خليل، نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور خالد أبو الوفا، الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار الدكتور محمد مسعود الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار عصام أبو الروس، الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام الفعاليات قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.