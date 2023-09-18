شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك 185دولة فى الاحتفال باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة البيئة ومؤسسات المجتمع المدنى في المحافظات، أكثر من 185 دولة حول العالم و25 ألف متطوع على مستوى العالم، الاحتفالات باليوم العالمى لتنفيذ الشواطئ البحرية، حيث نفذ الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة في محافظة الإسكندرية، حملة مكبرة لتنظيف عدد من الشواطئ منها شاطئ السرايا ورأس التين والأنفوشى والمكس والدخيلة.

وأكدت وزارة البيئة في بيان صادر عنها اليوم، أنه تأتى هذه الحملات كمشاركة للعالم في الاحتفال باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ الذى يوافق يوم 16 سبتمبر من كل عام، وتنفيذا لتوجيهات وزيرة البيئة حول حماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدة أنه تم تنفيذ عدد من الفعاليات لتنظيف الشواطئ في محافظة شمال سيناء بشواطئ مدينة العريش ومطروح، بهدف توسيع النطاق الجغرافى، ومضاعفة تأثير الحملات على التوعية الإيجابية للمواطنين، بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، حيث تتم هذه الفاعليات بالتزامن مع تنفيذ أنشطة مماثلة فى نفس التوقيت.

خلال العامين الماضيين تنظيم عدد 37 حملة لتنظيف الشواطي بمحافظتى الإسكندرية ومطروح، وتتنافس هذه الحملة لتسجيلها فى موسوعة جينيس لتنظيف الشواطئ من القمامة البحرية والمخلفات للعام الثالث على التوالى كأطول حملات تنظيف تتم على ساحل البحر المتوسط بأكبر عدد من المتطوعين، وتتضمن الحملة جمع مخلفات البلاستيك والمواد الضارة التى تؤثر على البيئة البحرية.

جدير بالذكر، أنه جاءت فكرة إطلاق هذا اليوم من دولة استونيا، بشرق أوروبا؛ حيث قرر 50 ألف شخص عام 2008 تنظيف بلدهم كاملًا خلال خمس ساعات فقط، ونتيجة لهذا التحرك، نشأت حركة مدنية عالمية انتشرت في جميع أنحاء العالم، وتطورت الفكرة على مدى 11 عامًا لتجمع ملايين المتطوعين من جميع الدول على هدف واحد وهو تنظيف العالم ، وتم تدشين اليوم العالمى فى عام 2018، إذ بادر 18 مليون شخص في 157 دولة لجمع النفايات لمدة 36 ساعة، بدءًا من نيوزيلندا وصولًا إلى هاواى.