"السلع التموينية" تعلن عن ممارستين دولية ومحلية لشراء زيت الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة رقم 7 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد.

وأوضحت الوزارة، أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر 2023 جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 الساعة الثانية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية.

وأشارت إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.