عزاء شقيق محمد فؤاد يتسبب في تكدس مروري بطريق (مصر حلوان)

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد كبير من المواطنين والفنانين على تأدية واجب العزاء فى شقيق المطرب محمد فؤاد بمسجد حسين صدقي في حي المعادي.

وشهدت المنطقة المحيطة بالمسجد، كثافات مرورية بسبب توافد المعزين لتأدية واجب العزاء.

وتسبب العزاء في تكدس مروري بطريق (مصر حلوان) وظهور كثافات مرورية مرتفعة بمنطقة المعادي.

وشُيّع جثمان شقيق الفنان محمد فؤاد ظهر اليوم الاثنين من مسجد أنس بن مالك في حلوان وسط انهيار محمد فؤاد من البكاء حزنًا على فراق شقيقه.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحمد فؤاد على إنستجرام، خبر وفاة شقيقه، وجاء فيها: "إنا لله و إِنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى، الحاج / عبد الحميد فؤاد.