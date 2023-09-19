شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 19/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 12:49 ص
موعد صلاة العصر 18: 4
موعد صلاة المغرب 6:58 م
موعد صلاة العشاء 8:15
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:54
موعد صلاة العصر 4:23
موعد صلاة المغرب 7:02 م
موعد صلاة العشاء 8:21 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:09
موعد صلاة الظهر 12:45 م
موعد صلاة العصر 4:14 م
موعد صلاة المغرب 6:54 م
موعد صلاة العشاء 8:11 م.
وقت صلاة الفجر 5:04
وقت صلاة الظهر 12:37
موعد صلاة العصر 4:05 م
وقت صلاة المغرب 6:45 م
وقت صلاة العشاء 8:00 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 12:43 ص
موعد صلاة العصر 10: 4
موعد صلاة المغرب 6:51 م
موعد صلاة العشاء 8:04
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