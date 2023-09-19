وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة لاستقبال ضيوف مؤتمر البنك الأسيوى.. صور

رافق وزير المالية خلال جولته التفقدية بمطار القاهرة، نائبه للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وكان في استقبالهم كلا من مجدي إسحق رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة واللذان قاما بشرح خطوات توسعة صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 قبل تفعيلها للدخول في منظومة العمل وتيسير تدفق حركة الركاب القادمين وانهاء الإجراءات الجمركية لهم في سهولة ويسر وسلامة في الاداء لتلافي التكدس والازدحام بين الركاب.

وأثني وزير المالية علي ماتم من أعمال وطلب تعديل بعضها بعد الملاحظات التي أبداها رئيس الإدارة المركزية للجمارك طالبا تنفيذها قبل الانتهاء من تلك الأعمال، بعدها غادر الوزير ونائبه مطار القاهرة متجها الغي شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات لنفس فعاليات اجتماعات البنك الأسيوي.