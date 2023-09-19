شكرا لقرائتكم خبر عن لو كارنيه الكلية ضاع.. اعرف كيفية استخراج بدل فاقد × 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم الجامعات المصرية العديد من الخدمات لطلابها، منها خدمة استخراج بدل فاقد كارنية الكلية فى حالة فقده، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:
1- تحرير مذكرة بفقد الكارنيه لدى مسئول أمن الكلية.
2- توقع المذكرة من مسئول شئون الطلاب بالكلية.
3- يتم سداد رسوم فقد الكارنية عبر رابط خدمات الكلية والدفع بموجب الكود الخاص.
4- التوجه لإدارة شئون الطلاب لاستخراج الكارنية.
وتقدم الجامعات العديد من الخدمات لطلابها سواء المستجدين أو الطلاب القدامى بداية من منظومة التسكين للطلاب المغتربين ودعم للأنشطة الطلابية وخدمات تقدم للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الأنشطة الطلابية، وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية ، إضافة إلى خدمات الدعم الطلابى من خلال التكافل الطلابى سواء فى صورة دعم المصروفات الدراسية أو الخدمات الأخرى المتعلقة بالكتب الدراسية.
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