شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع القمح والأماكن الصالحة للزراعة والان مع تفاصيل الخبر
وحددت وزارة الزراعة السياسة الصنفية التي يجب على كل المزارعين الالتزام بها، حيث تم تقسيم أراضي الجمهورية إلى مناطق وتحديد الأصناف التي تجود في كل منطقة وفقا لحالة الطقس.
وتتمثل السياسة الصنفية في:
1- وجه بحري: مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15.
2- الفيوم: مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، بني سويف 5، بني سويف 7.
3- مصر العليا: مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، جميزة 11، سدس 12، مصر 1.
4- الأراضي المستصلحة حديثا: مصر 1، مصر 3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس 15، بني سويف 5، بني سيوف 6، بني سويف 7.
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